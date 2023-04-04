Митяшина Ольга Федоровна
Место рожденияд.Гребенята Котельничского р.
Дата рождения20.03.1934
Дата смерти20.07.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1934
д.Гребенята Котельничского р.
Рождение ребёнка
29.01.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Митяшин Николай Иванович
д.Головешицы Котельничского р. Кировской рбл.
Смерть
20.07.1993