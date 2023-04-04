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Митяшина Ольга Федоровна

Место рождения

д.Гребенята Котельничского р.

Дата рождения

20.03.1934

Дата смерти

20.07.1993

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1934

Отец: Гребенев Федор Иванович

Мать: Гребенева Лучинина Анна Иосиповна

д.Гребенята Котельничского р.
Рождение ребёнка
29.01.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Митяшин Николай Иванович

д.Головешицы Котельничского р. Кировской рбл.
Смерть
20.07.1993
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