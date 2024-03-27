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Ахматша

Место рождения

с.Старый Студенец Буинского р-на

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Хаяр

Мать: не указана

с.Старый Студенец Буинского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметшин Камалетдин Приемный

Мать ребёнка: Зухра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметшин Шиаптдин

Мать ребёнка: Зухра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минзия

Мать ребёнка: Зухра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марзия

Мать ребёнка: Зухра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ахметшин Миннегали

Мать ребёнка: Зухра

Смерть
Неизвестно
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