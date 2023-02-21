Gurariy Eduard
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.07.1935
Дата смерти10.01.1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1935
Отец: Gurariy Nathan
Мать: Gurariy Рива Хацкелевна
Бракосочетание
Около 1970
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.01.1990