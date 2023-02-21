Gurariy Eduard — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Gurariy Eduard

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.07.1935

Дата смерти

10.01.1990

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1913 г.р.

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1935

Отец: Gurariy Nathan

Мать: Gurariy Рива Хацкелевна

Бракосочетание
Около 1970

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
10.01.1990
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