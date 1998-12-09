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Шаргаев Николай Георгиевич

Место рождения

Иозефовка, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

13.05.1922

Дата смерти

09.12.1998

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

1892 г.р.

Жена

1925 г.р.

Дети

1947 г.р.
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1954 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1922

Отец: Шаргаев Георгий Исаевич

Мать: Шаргаева (Бондарева) Прасковья Антоновна

Иозефовка, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
06.09.1946

Жена: Шаргаева (Козлова) Александра Нестеровна

Пиряны, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
ЗАпись акта о заключении брака №5 от 06.09.1946 г.,которую составил Пирянский сс Хиславичского р-на Смоленской области
Рождение ребёнка
14.07.1947

Сын: Шаргаев Петр Николаевич

Мать ребёнка: Шаргаева (Козлова) Александра Нестеровна

Рождение ребёнка
26.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаргаева (Козлова) Александра Нестеровна

Рождение ребёнка
21.04.1954

Сын: Шаргаев Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Шаргаева (Козлова) Александра Нестеровна

Рождение ребёнка
12.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шаргаева (Козлова) Александра Нестеровна

Смерть
09.12.1998
Черемушки, Вяземский муниципальный район, Смоленская область

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