Шаргаев Николай Георгиевич
Место рождения
Дата рождения13.05.1922
Дата смерти09.12.1998
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1922
Бракосочетание
06.09.1946
Пиряны, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область
ЗАпись акта о заключении брака №5 от 06.09.1946 г.,которую составил Пирянский сс Хиславичского р-на Смоленской области
Рождение ребёнка
14.07.1947
Мать ребёнка: Шаргаева (Козлова) Александра Нестеровна
Рождение ребёнка
26.11.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шаргаева (Козлова) Александра Нестеровна
Рождение ребёнка
21.04.1954
Сын: Шаргаев Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Шаргаева (Козлова) Александра Нестеровна
Рождение ребёнка
12.03.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шаргаева (Козлова) Александра Нестеровна
Смерть
09.12.1998
Черемушки, Вяземский муниципальный район, Смоленская область