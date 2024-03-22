Торшина Аксинья Иванова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Бракосочетание
08.11.1842
Алексеевка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Возраст жениха 25 лет ( 1817 г.), возраст невесты 20 лет (1822 г.)
Рождение ребёнка
03.11.1845
Отец ребёнка: Торшин Созонт Семенов
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Торшин Созонт Семенов
Рождение ребёнка
До 1874
Сын: Торшин Антон Созонов
Отец ребёнка: Торшин Созонт Семенов
Смерть
Неизвестно