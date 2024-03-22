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Торшина Аксинья Иванова

Место рождения

Марьино, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1820 г.р.

Дети

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Марьино, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
08.11.1842

Муж: Торшин Созонт Семенов

Алексеевка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Возраст жениха 25 лет ( 1817 г.), возраст невесты 20 лет (1822 г.)
Рождение ребёнка
03.11.1845

Сын: Торшин Михаил Созонов

Отец ребёнка: Торшин Созонт Семенов

Рождение ребёнка
1857

Сын: Торшин Александр Созонов

Отец ребёнка: Торшин Созонт Семенов

Рождение ребёнка
До 1874

Сын: Торшин Антон Созонов

Отец ребёнка: Торшин Созонт Семенов

Смерть
Неизвестно
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