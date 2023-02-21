Лунин Станислав Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лунин Станислав Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1930

Дата смерти

26.08.1974

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1930

Отец: Лунин Александр Иванович

Мать: Александра Кузминична

Рождение ребёнка
25.07.1969

Дочь: Зайцева Лариса Станиславовна

Мать ребёнка: Лунина Альбина Яковлевна

Иваново
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лунина Альбина Яковлевна

Смерть
26.08.1974
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