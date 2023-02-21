Лунин Станислав Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1930
Дата смерти26.08.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1930
Отец: Лунин Александр Иванович
Мать: Александра Кузминична
Рождение ребёнка
25.07.1969
Дочь: Зайцева Лариса Станиславовна
Мать ребёнка: Лунина Альбина Яковлевна
Иваново
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лунина Альбина Яковлевна
Смерть
26.08.1974