Коноплёва (Воронина) Ульяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноплёва (Воронина) Ульяна Ивановна

Место рождения

Леоновская

Дата рождения

18.12.1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1826

Отец: Воронин Иван Михеевич

Мать: Воронина (Софронова) Епистимия Матвеевна

ГААО Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 163
Бракосочетание
10.11.1847

Муж: Коноплёв Иван Малахиевич

Федунинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 29. Оп.25. Д. 29
Рождение ребёнка
Около 1852

Сын: Коноплёв Александр Иванович

Отец ребёнка: Коноплёв Иван Малахиевич

Рождение ребёнка
Около 1857

Дочь: Попова (Коноплёва) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Коноплёв Иван Малахиевич

Рождение ребёнка
Около 1865

Дочь: Коноплёва Мария Ивановна

Отец ребёнка: Коноплёв Иван Малахиевич

Смерть
Неизвестно

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