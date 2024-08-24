Коноплёва (Воронина) Ульяна Ивановна
Место рожденияЛеоновская
Дата рождения18.12.1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1826
ГААО Фонд № 29. Оп.28 т. 1. Д. 163
Бракосочетание
10.11.1847
Федунинская, Шенкурский муниципальный район, Архангельская область
ГААО Фонд № 29. Оп.25. Д. 29
Рождение ребёнка
Около 1852
Сын: Коноплёв Александр Иванович
Отец ребёнка: Коноплёв Иван Малахиевич
Рождение ребёнка
Около 1857
Дочь: Попова (Коноплёва) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Коноплёв Иван Малахиевич
Рождение ребёнка
Около 1865
Дочь: Коноплёва Мария Ивановна
Отец ребёнка: Коноплёв Иван Малахиевич
Смерть
Неизвестно