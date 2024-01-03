Рудницкий Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудницкий Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1943

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудницкая Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рудницкая Александра

Рождение ребёнка
28.11.1932

Сын: Рудницкий Аркадий Яковлевич

Мать ребёнка: Рудницкая Александра

Смерть
Около 1943

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