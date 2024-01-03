Рудницкий Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рудницкая Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рудницкая Александра
Рождение ребёнка
28.11.1932
Сын: Рудницкий Аркадий Яковлевич
Мать ребёнка: Рудницкая Александра
Смерть
Около 1943