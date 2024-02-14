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Богданов Мубаракш Низаметдинович

Место рождения

с. Буриказган (Стерлитамакский район), Россия

Дата рождения

10.06.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1922

Отец: Хуснутдинов Низаметдин

Мать: Хуснутдинова Гайнихаят

Военная награда
Неизвестно
Смерть
Неизвестно

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