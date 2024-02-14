Богданов Мубаракш Низаметдинович
Место рожденияс. Буриказган (Стерлитамакский район), Россия
Дата рождения10.06.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1922
Отец: Хуснутдинов Низаметдин
Мать: Хуснутдинова Гайнихаят
Военная награда
Неизвестно
Богданов Мубаракша Низамутдинович лейтенант В архив Дата рождения __.__.1922 Место рождения Башкирская АССР, Стерлитамакский р-н, д. Бурказган Место призыва Юмагузинский РВК, Башкирская АССР, Юмагузинский р-н Посмотреть на карте Воинская часть 476 гап 52 габр 16 адп РГК ( 476 гап, 52 габр, 16 адп РГК, 52 гап ) Дата поступления на службу __.02.1942 Кто наградил 52 гап ( 476 гап, 52 габр, 16 адп РГК, 52 гап ) Наименование награды Медаль «За отвагу»
Смерть
Неизвестно