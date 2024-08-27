Степанида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794
Дочь: (Рублева) Анна Васильевна
Отец ребёнка: Рублев Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
1796
Дочь: (Рублева) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Рублев Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Рублев Василий Гаврилович
Рождение ребёнка
1802
Дочь: (Рублева) Авдотья Васильевна
Отец ребёнка: Рублев Василий Гаврилович
Смерть
Неизвестно