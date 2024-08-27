Степанида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанида Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рублев Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
1794

Дочь: (Рублева) Анна Васильевна

Отец ребёнка: Рублев Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
1796

Дочь: (Рублева) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Рублев Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
1798

Сын: Рублев Степан Васильевич

Отец ребёнка: Рублев Василий Гаврилович

Рождение ребёнка
1802

Дочь: (Рублева) Авдотья Васильевна

Отец ребёнка: Рублев Василий Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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