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Фунтов Яков

Место рождения

Полушкино, Нерехтский уезд, Костромская область

Дата рождения

17.10.1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

GZ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1869

Отец: Фунтов Дмитрий

Мать: Христина Александрова

Полушкино, Нерехтский уезд, Костромская область
Бракосочетание
20.01.1891

Жена: Фунтова (Виноградова) Наталья

Михеевское, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
26.11.1892

Дочь: Фунтова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Фунтова (Виноградова) Наталья

Полушкино, Нерехтский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
18.07.1900

Дочь: Марина Яковлева

Мать ребёнка: Фунтова (Виноградова) Наталья

Полушкино, Нерехтский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
20.02.1904

Дочь: Зимина (Фунтова) Евдокия

Мать ребёнка: Фунтова (Виноградова) Наталья

Полушкино, Нерехтский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
28.10.1906

Сын: Фунтов Дмитрий

Мать ребёнка: Фунтова (Виноградова) Наталья

Полушкино, Нерехтский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
02.05.1909

Сын: Фунтов Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Фунтова (Виноградова) Наталья

Полушкино, Нерехтский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
28.04.1911

Сын: Фунтов Василий Яковлев

Мать ребёнка: Фунтова (Виноградова) Наталья

Смерть
Неизвестно

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