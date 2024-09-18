Фунтов Яков
Место рождения
Дата рождения17.10.1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1869
Отец: Фунтов Дмитрий
Мать: Христина Александрова
Бракосочетание
20.01.1891
Михеевское, Муниципальный район город Нерехта и Нерехтский район, Костромская область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
26.11.1892
Дочь: Фунтова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Фунтова (Виноградова) Наталья
Рождение ребёнка
18.07.1900
Дочь: Марина Яковлева
Мать ребёнка: Фунтова (Виноградова) Наталья
Рождение ребёнка
20.02.1904
Дочь: Зимина (Фунтова) Евдокия
Мать ребёнка: Фунтова (Виноградова) Наталья
Рождение ребёнка
28.10.1906
Сын: Фунтов Дмитрий
Мать ребёнка: Фунтова (Виноградова) Наталья
Рождение ребёнка
02.05.1909
Мать ребёнка: Фунтова (Виноградова) Наталья
Рождение ребёнка
28.04.1911
Мать ребёнка: Фунтова (Виноградова) Наталья
Смерть
Неизвестно