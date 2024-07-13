Ухлина Олеся Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.06.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.06.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.04.2012
Дочь: Ухлина Ксения Александровна
Отец ребёнка: Ухлин Александр Вячеславович
Рождение ребёнка
05.07.2016
Сын: Ухлин Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Ухлин Александр Вячеславович