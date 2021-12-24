Мейшутович Мустафа Амуратович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1854
Дата смерти1915
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Мейшутович Амурат Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мейшутович Самуил Мустафович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мейшутович Адам Мустафович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1884
Сын: Мейшутович Иосиф Мустафович
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
1896
Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область
Смерть
1915
Похороны
Неизвестно