Мейшутович Мустафа Амуратович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мейшутович Мустафа Амуратович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1854

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Мейшутович Амурат Александрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мейшутович Самуил Мустафович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мейшутович Адам Мустафович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Мейшутович Иосиф Мустафович

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1896
Новогрудок, Новогрудский район, Гродненская область
Смерть
1915
Похороны
Неизвестно

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