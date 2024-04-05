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Piórkowski Adam

Место рождения

Brańszczyk U-57

Дата рождения

17.05.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1879

Отец: Piórkowski Józef

Мать: Piórkowska (Nożewska) Józefa Zofia

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Piórkowska (Bożyk) Julianna

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Piórkowska) Zofia Rozalia

Мать ребёнка: Piórkowska (Bożyk) Julianna

Рождение ребёнка
19.02.1911

Сын: Piórkowski Stanisław

Мать ребёнка: Piórkowska (Bożyk) Julianna

Рождение ребёнка
16.03.1913

Сын: Piórkowski Franciszek Adam

Мать ребёнка: Piórkowska (Bożyk) Julianna

Рождение ребёнка
1918

Сын: Piórkowski Aleksander

Мать ребёнка: Piórkowska (Bożyk) Julianna

Смерть
Неизвестно

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