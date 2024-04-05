Piórkowski Adam
Место рожденияBrańszczyk U-57
Дата рождения17.05.1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1879
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Piórkowska) Zofia Rozalia
Мать ребёнка: Piórkowska (Bożyk) Julianna
Рождение ребёнка
19.02.1911
Сын: Piórkowski Stanisław
Мать ребёнка: Piórkowska (Bożyk) Julianna
Рождение ребёнка
16.03.1913
Сын: Piórkowski Franciszek Adam
Мать ребёнка: Piórkowska (Bożyk) Julianna
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Piórkowska (Bożyk) Julianna
Смерть
Неизвестно