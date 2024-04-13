Симбирятина (Зульбухарова) Сара Хабибуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Симбирятина (Зульбухарова) Сара Хабибуловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1950

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950

Отец: Зульбухаров Хабибула Якубович

Мать: Зульбухарова (Сафина) Фатыма Камаловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симбирятин Владимир

Рождение ребёнка
27.08.1970

Сын: Симбирятин Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Симбирятин Владимир

Рождение ребёнка
16.11.1973

Дочь: Симбирятина Светлана Владимировна

Отец ребёнка: Симбирятин Владимир

Смерть
Неизвестно

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