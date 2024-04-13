Симбирятина (Зульбухарова) Сара Хабибуловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1950
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1950
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Симбирятин Владимир
Рождение ребёнка
27.08.1970
Сын: Симбирятин Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Симбирятин Владимир
Рождение ребёнка
16.11.1973
Дочь: Симбирятина Светлана Владимировна
Отец ребёнка: Симбирятин Владимир
Смерть
Неизвестно