Брехова Прасковья Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти19.06.1960
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: Яков
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.09.1913
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Брехов Александр Никитич
Смерть
19.06.1960
Есть св-во о смерти Гипертония, инсульт