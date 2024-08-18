Брехова Прасковья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брехова Прасковья Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

19.06.1960

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Яков

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Брехов Александр Никитич

Рождение ребёнка
15.09.1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Брехов Александр Никитич

Смерть
19.06.1960
Есть св-во о смерти Гипертония, инсульт

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