Валеев Исламгарей Шавалеевич
Место рожденияАгиртамак, 452753, Россия
Дата рождения13.08.1910
Дата смерти27.07.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1910
Отец: Ахметвалеев Шавали
Мать: Ахметвалеева Магуба
Агиртамак, 452753, Россия
Рождение ребёнка
20.02.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валеева Катифа Аглиулловна
Агиртамак, 452753, Россия
Рождение ребёнка
04.04.1947
Сын: Валиев Риф
Мать ребёнка: Валеева Катифа Аглиулловна
Рождение ребёнка
06.10.1949
Сын: Валеев Раис
Мать ребёнка: Валеева Катифа Аглиулловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Валеева Катифа Аглиулловна
Агиртамак, 452753, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Валеев Рифгат
Мать ребёнка: Валеева Катифа Аглиулловна
Бракосочетание
Неизвестно
Туймазы, Россия
Смерть
27.07.1992
Туймазы, Россия
Похороны
Неизвестно
Туймазы старое кладбище