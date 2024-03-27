Валеев Исламгарей Шавалеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валеев Исламгарей Шавалеевич

Место рождения

Агиртамак, 452753, Россия

Дата рождения

13.08.1910

Дата смерти

27.07.1992

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1893 г.р.

Жена

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1947 г.р.
1949 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1910

Отец: Ахметвалеев Шавали

Мать: Ахметвалеева Магуба

Агиртамак, 452753, Россия
Рождение ребёнка
20.02.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валеева Катифа Аглиулловна

Агиртамак, 452753, Россия
Рождение ребёнка
04.04.1947

Сын: Валиев Риф

Мать ребёнка: Валеева Катифа Аглиулловна

Рождение ребёнка
06.10.1949

Сын: Валеев Раис

Мать ребёнка: Валеева Катифа Аглиулловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Валеева Катифа Аглиулловна

Агиртамак, 452753, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валеев Рифгат

Мать ребёнка: Валеева Катифа Аглиулловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валеева Катифа Аглиулловна

Туймазы, Россия
Смерть
27.07.1992
Туймазы, Россия
Похороны
Неизвестно
Туймазы старое кладбище
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