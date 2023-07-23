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Григорьева Эмилия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1930

Отец: Ларионов Василий Еремеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.04.1954

Дочь: Вахрушева Анэля Вениаминовна

Отец ребёнка: Григорьев Вениамин Андреевич

Рождение ребёнка
01.05.?

Дочь: Григорьева Ольга Вениаминовна

Отец ребёнка: Григорьев Вениамин Андреевич

Рождение ребёнка
17.10.?

Сын: Григорьев Владимир Вениаминович

Отец ребёнка: Григорьев Вениамин Андреевич

Смерть
Неизвестно
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