Григорьева Эмилия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1930
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1930
Отец: Ларионов Василий Еремеевич
Рождение ребёнка
20.04.1954
Дочь: Вахрушева Анэля Вениаминовна
Отец ребёнка: Григорьев Вениамин Андреевич
Рождение ребёнка
01.05.?
Дочь: Григорьева Ольга Вениаминовна
Отец ребёнка: Григорьев Вениамин Андреевич
Рождение ребёнка
17.10.?
Сын: Григорьев Владимир Вениаминович
Отец ребёнка: Григорьев Вениамин Андреевич
Смерть
Неизвестно