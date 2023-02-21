Блинов Яков Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блинов Яков Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774 ст.

Дата смерти

1818 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.

Отец: Блинов Федот Козьмич

Мать: Блинова Зиновия Кондратьевна

Рождение ребёнка
1795 ст.

Сын: Блинов Осип Яковлевич

Мать ребёнка: Блинова Евдокея Сидоровна

Рождение ребёнка
1802 ст.

Дочь: Мария Яковлевна

Мать ребёнка: Блинова Евдокея Сидоровна

Рождение ребёнка
1804 ст.

Дочь: Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Блинова Евдокея Сидоровна

Рождение ребёнка
1811 ст.

Дочь: Настасия Яковлевна

Мать ребёнка: Блинова Евдокея Сидоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Блинова Евдокея Сидоровна

Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
1818 ст.
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