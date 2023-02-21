Блинов Яков Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774 ст.
Дата смерти1818 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.
Отец: Блинов Федот Козьмич
Рождение ребёнка
1795 ст.
Мать ребёнка: Блинова Евдокея Сидоровна
Рождение ребёнка
1802 ст.
Дочь: Мария Яковлевна
Мать ребёнка: Блинова Евдокея Сидоровна
Рождение ребёнка
1804 ст.
Дочь: Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Блинова Евдокея Сидоровна
Рождение ребёнка
1811 ст.
Дочь: Настасия Яковлевна
Мать ребёнка: Блинова Евдокея Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
займище вновь над Кремешным ключем
Смерть
1818 ст.