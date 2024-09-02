Коршунов Михаил Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коршунов Петр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Сын: Коршунов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Коршунова Соломонида Васильевна
Рождение ребёнка
23.04.1932
Дочь: Коршунова Зоя Михайловна
Мать ребёнка: Коршунова Соломонида Васильевна
Смерть
Неизвестно