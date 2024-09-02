Коршунов Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коршунов Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коршунов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Коршунов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Коршунова Соломонида Васильевна

Рождение ребёнка
23.04.1932

Дочь: Коршунова Зоя Михайловна

Мать ребёнка: Коршунова Соломонида Васильевна

Смерть
Неизвестно

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