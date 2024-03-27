Шарафуллин Хафиз — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарафуллин Хафиз

Место рождения

д.Аксу Буинского р-на РТ

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Аксу Буинского р-на РТ
Рождение ребёнка
20.08.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарафуллина Файзя Сабировна

д.Бик-Утеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
22.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарафуллина Файзя Сабировна

д.Аксу Буинского района Татарстан
Рождение ребёнка
11.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарафуллина Файзя Сабировна

д.Аксу Буинского района Татарстан
Рождение ребёнка
22.07.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарафуллина Файзя Сабировна

д.Аксу Буинского района Татарстан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарафуллина Файзя Сабировна

д.Аксу Буинского района Татарстан
Смерть
Неизвестно
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