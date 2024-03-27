Шарафуллин Хафиз
Место рожденияд.Аксу Буинского р-на РТ
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.08.1950
д.Бик-Утеево Буинского р-на
Рождение ребёнка
22.01.1953
д.Аксу Буинского района Татарстан
Рождение ребёнка
11.10.1955
д.Аксу Буинского района Татарстан
Рождение ребёнка
22.07.1960
д.Аксу Буинского района Татарстан
Рождение ребёнка
Неизвестно
д.Аксу Буинского района Татарстан
Смерть
Неизвестно