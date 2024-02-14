Хузяшев Газиз Зиятдинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1905
Дата смерти1997
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1905
Отец: Хузяшев Зиятдин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Минкина) Багбустан
Военная награда
Неизвестно
Хузяшев Газиз Зиятдинович В архив Дата рождения __.__.1905 Место рождения Татарская АССР, Верхне-Услонский р-н, д. Татарское-Маматкозино Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив... Показать все
Рождение ребёнка
14.02.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Минкина) Багбустан
Рождение ребёнка
10.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Минкина) Багбустан
Смерть
1997