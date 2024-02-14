Хузяшев Газиз Зиятдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хузяшев Газиз Зиятдинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1905

Дата смерти

1997

Пол

Мужской

Отец

1878 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1905

Отец: Хузяшев Зиятдин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Минкина) Багбустан

Военная награда
Неизвестно
Хузяшев Газиз Зиятдинович В архив Дата рождения __.__.1905 Место рождения Татарская АССР, Верхне-Услонский р-н, д. Татарское-Маматкозино Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив... Показать все
Рождение ребёнка
14.02.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Минкина) Багбустан

Рождение ребёнка
10.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Минкина) Багбустан

Смерть
1997

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