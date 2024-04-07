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Порожникова Вера Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1945

Пол

Женский

Добавил:

БЭ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1945

Отец: Шарков Яков Иванович

Мать: Шаркова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
15.02.?

Сын: Порожников Александр Борисович

Отец ребёнка: Порожников Борис Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Порожников Борис Григорьевич

Рождение ребёнка
28.03.1966

Дочь: Богачкина Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Порожников Борис Григорьевич

Рождение ребёнка
29.08.1968

Сын: Порожников Олег Борисович

Отец ребёнка: Порожников Борис Григорьевич

Рождение ребёнка
16.09.1977

Дочь: Бахматова (Порожникова) Любовь Борисовна

Отец ребёнка: Порожников Борис Григорьевич

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