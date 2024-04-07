Порожникова Вера Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1945
ПолЖенский
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1945
Отец: Шарков Яков Иванович
Мать: Шаркова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
15.02.?
Сын: Порожников Александр Борисович
Отец ребёнка: Порожников Борис Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1966
Дочь: Богачкина Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Порожников Борис Григорьевич
Рождение ребёнка
29.08.1968
Сын: Порожников Олег Борисович
Отец ребёнка: Порожников Борис Григорьевич
Рождение ребёнка
16.09.1977
Дочь: Бахматова (Порожникова) Любовь Борисовна
Отец ребёнка: Порожников Борис Григорьевич