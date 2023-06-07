Сергей Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: Андрей Григорьев
Мать: Улита Никитина
Работа или профессия
Неизвестно
крепостной крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Красиково, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Московская губ., Волоколамский у., дер. Красиково
Смерть
После 1834