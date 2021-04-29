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Подзоров Алексей Семенович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

16.02.1921

Дата смерти

13.10.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1921

Отец: Семен Подзоров

Мать: Подзорова (Ермолова) Мария

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подзорова (Волошина) Зинаида Митрофановна

Рождение ребёнка
05.04.1946

Сын: Подзоров Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Подзорова (Волошина) Зинаида Митрофановна

Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
18.05.1951

Дочь: Ершова (Подзорова) Нина Алексеевна

Мать ребёнка: Подзорова (Волошина) Зинаида Митрофановна

Смерть
13.10.1981
Москва, город федерального значения Москва

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