Подзоров Алексей Семенович
Место рождения
Дата рождения16.02.1921
Дата смерти13.10.1981
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1921
Отец: Семен Подзоров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.04.1946
Сын: Подзоров Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Подзорова (Волошина) Зинаида Митрофановна
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область
Рождение ребёнка
18.05.1951
Дочь: Ершова (Подзорова) Нина Алексеевна
Мать ребёнка: Подзорова (Волошина) Зинаида Митрофановна
Смерть
13.10.1981