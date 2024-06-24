Захарова (Инозенмцева) Евдокия Филиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1881 ст.
Отец ребёнка: Захаров Василий Стефанович
Рождение ребёнка
28.01.1884 ст.
Отец ребёнка: Захаров Василий Стефанович
Рождение ребёнка
30.08.1887 ст.
Сын: Захаров Александр Васильевич
Отец ребёнка: Захаров Василий Стефанович
Рождение ребёнка
05.09.1889 ст.
Дочь: (Захарова) Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Захаров Василий Стефанович
Рождение ребёнка
03.06.1891 ст.
Сын: Захаров Константин Васильевич
Отец ребёнка: Захаров Василий Стефанович
Рождение ребёнка
29.12.1892 ст.
Дочь: (Захарова) Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Захаров Василий Стефанович
Рождение ребёнка
10.04.1895 ст.
Сын: Захаров Василий Васильевич
Отец ребёнка: Захаров Василий Стефанович
Рождение ребёнка
06.09.1897 ст.
Отец ребёнка: Захаров Василий Стефанович
Рождение ребёнка
20.04.1899 ст.
Дочь: Захаров Таисия Васильевна
Отец ребёнка: Захаров Василий Стефанович
Рождение ребёнка
08.05.1901 ст.
Сын: Захаров Николай Васильевич
Отец ребёнка: Захаров Василий Стефанович
Смерть
Неизвестно