Захарова (Инозенмцева) Евдокия Филиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Инозенмцева) Евдокия Филиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Василий Стефанович

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
08.02.1881 ст.

Сын: Захаров Фёдор Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Стефанович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
28.01.1884 ст.

Сын: Захаров Иван Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Стефанович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
30.08.1887 ст.

Сын: Захаров Александр Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Стефанович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
05.09.1889 ст.

Дочь: (Захарова) Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Захаров Василий Стефанович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
03.06.1891 ст.

Сын: Захаров Константин Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Стефанович

Рождение ребёнка
29.12.1892 ст.

Дочь: (Захарова) Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Захаров Василий Стефанович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
10.04.1895 ст.

Сын: Захаров Василий Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Стефанович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
06.09.1897 ст.

Сын: Захаров Пётр Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Стефанович

Рождение ребёнка
20.04.1899 ст.

Дочь: Захаров Таисия Васильевна

Отец ребёнка: Захаров Василий Стефанович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
08.05.1901 ст.

Сын: Захаров Николай Васильевич

Отец ребёнка: Захаров Василий Стефанович

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно

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