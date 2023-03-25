Кобыльченко Иван Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кобыльченко Филипп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рожок вспомнюнапишу Николаевна
Мать ребёнка: Кобыльченко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кобыльченко ... Николаевна
Мать ребёнка: Кобыльченко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кобыльченко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киреева Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Кобыльченко Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кадырова Любовь Ивановна
Мать ребёнка: Кобыльченко Анна Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно