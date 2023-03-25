Кобыльченко Иван Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобыльченко Иван Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кобыльченко Филипп

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рожок вспомнюнапишу Николаевна

Мать ребёнка: Кобыльченко Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кобыльченко ... Николаевна

Мать ребёнка: Кобыльченко Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кобыльченко Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киреева Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Кобыльченко Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кадырова Любовь Ивановна

Мать ребёнка: Кобыльченко Анна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
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