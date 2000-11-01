Султанов Асхат Миниахметович
Место рождения
Дата рождения25.01.1937
Дата смерти01.11.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1937
Рождение ребёнка
28.02.1962
Мать ребёнка: Султанова (Гафарова) Раиса Имамутдиновна
Рождение ребёнка
02.03.1964
Дочь: Султанова Зифа Аскатовна
Мать ребёнка: Султанова (Гафарова) Раиса Имамутдиновна
Рождение ребёнка
03.07.1968
Дочь: Султанова Гузелия Аскатовна
Мать ребёнка: Султанова (Гафарова) Раиса Имамутдиновна
Смерть
01.11.2000
Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область