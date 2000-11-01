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Султанов Асхат Миниахметович

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Место рождения

Балыклыкуль, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.01.1937

Дата смерти

01.11.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1937

Отец: Султанов Миниахмет Хабраевич

Мать: Султанова (Зубаирова) Галима Гайзулловна

Балыклыкуль, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.02.1962

Сын: Султанов Олег Аскатович

Мать ребёнка: Султанова (Гафарова) Раиса Имамутдиновна

Рождение ребёнка
02.03.1964

Дочь: Султанова Зифа Аскатовна

Мать ребёнка: Султанова (Гафарова) Раиса Имамутдиновна

Рождение ребёнка
03.07.1968

Дочь: Султанова Гузелия Аскатовна

Мать ребёнка: Султанова (Гафарова) Раиса Имамутдиновна

Смерть
01.11.2000
Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область

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