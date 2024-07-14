Задонская (Костромина) Юлия Ивановна
Место рождения
Дата рождения07.12.1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.05.1966
Дочь: Рушанян Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Задонский Иван Васильевич
Рождение ребёнка
14.10.1974
Дочь: Кляндина Оксана Ивановна
Отец ребёнка: Задонский Иван Васильевич