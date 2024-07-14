Задонская (Костромина) Юлия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задонская (Костромина) Юлия Ивановна

Место рождения

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

07.12.1946

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1946

Отец: Костромин Иван Алексеевич

Мать: Костромина Елизавета Матвеевна

Михайловка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Задонский Иван Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Борисоглебск, Борисоглебский, Воронежская область
Рождение ребёнка
12.05.1966

Дочь: Рушанян Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Задонский Иван Васильевич

Рождение ребёнка
14.10.1974

Дочь: Кляндина Оксана Ивановна

Отец ребёнка: Задонский Иван Васильевич

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