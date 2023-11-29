Менькова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Менькова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коновалов Михаил

Мать: Коновалова Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кирилова Юлия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Меньков Владислав

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Меньков Анатолий

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