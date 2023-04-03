Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.06.1884
Отец ребёнка: Уланова Петр Васильевич
Рождение ребёнка
22.03.1886
Отец ребёнка: Уланова Петр Васильевич
Рождение ребёнка
26.01.1894
Отец ребёнка: Уланова Петр Васильевич
Смерть
Неизвестно