Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1857 г.р.

Дети

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уланова Петр Васильевич

Рождение ребёнка
20.06.1884

Сын: Уланова Иоанн Петрович

Отец ребёнка: Уланова Петр Васильевич

Рождение ребёнка
22.03.1886

Сын: Уланова Стефан Петрович

Отец ребёнка: Уланова Петр Васильевич

Рождение ребёнка
26.01.1894

Сын: Уланова Василий Петрович

Отец ребёнка: Уланова Петр Васильевич

Смерть
Неизвестно

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