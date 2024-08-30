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Шумкова Устинья Еремеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумков Василий Никитович

Анохинское, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Шумков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Шумков Василий Никитович

Анохинское, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Шумкова) Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Шумков Василий Никитович

Анохинское, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
1789

Дочь: (Шумкова) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Шумков Василий Никитович

Анохинское, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Шумков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Шумков Василий Никитович

Анохинское, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
1793

Сын: Шумков Варлаам Васильевич

Отец ребёнка: Шумков Василий Никитович

Анохинское, Ирбитское, Свердловская область
Рождение ребёнка
1795

Сын: Шумков Доментий Васильевич

Отец ребёнка: Шумков Василий Никитович

Анохинское, Ирбитское, Свердловская область
Смерть
Неизвестно

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