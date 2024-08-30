Шумкова Устинья Еремеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Шумков Василий Никитович
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Шумкова) Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Шумков Василий Никитович
Рождение ребёнка
1789
Дочь: (Шумкова) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Шумков Василий Никитович
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Шумков Василий Никитович
Рождение ребёнка
1793
Сын: Шумков Варлаам Васильевич
Отец ребёнка: Шумков Василий Никитович
Рождение ребёнка
1795
Сын: Шумков Доментий Васильевич
Отец ребёнка: Шумков Василий Никитович
Смерть
Неизвестно