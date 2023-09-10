Грачев Дмитрий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грачев Дмитрий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1970

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1995 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1970

Отец: Грачев Александр

Мать: Грачева Раиса Алексеевна

Рождение ребёнка
30.05.1995

Сын: Грачев Денис Дмитриевич

Мать ребёнка: Фатьянова Алла Владимировна

Рождение ребёнка
27.03.2000

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фатьянова Алла Владимировна

Пермь, Пермский, Пермский край

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