Ярмак Ярослав Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯрмак Ярослав Павлович

Ярмак Ярослав Павлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1929

Дата смерти

02.03.2007

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЯЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1929

Отец: Ярмак Павел Ефимович

Мать: Ярмак Мария Петровна

Рождение ребёнка
16.10.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ярмак Валентина Кирилловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ярмак Валентина Кирилловна

Смерть
02.03.2007
Ичня, Чернігівська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close