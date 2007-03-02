Ярмак Ярослав Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1929
Дата смерти02.03.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1929
Отец: Ярмак Павел Ефимович
Мать: Ярмак Мария Петровна
Рождение ребёнка
16.10.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ярмак Валентина Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.03.2007
Ичня, Чернігівська область