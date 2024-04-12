Давид Яковлев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779
Отец: Яков Леонов
Мать: Прасковья Николаева
Рождение ребёнка
Около 1798
Сын: Иван Давыдов
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Василий Давидов
Мать ребёнка: Евдокия Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Андреева
Смерть
Неизвестно