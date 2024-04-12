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Давид Яковлев

Место рождения

Нижневасильевское, Истра, Московская область

Дата рождения

Около 1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1747 г.р.

Мать

Около 1750 г.р.

Жена

Около 1778 г.р.

Дети

Около 1798 г.р.
Около 1807 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779

Отец: Яков Леонов

Мать: Прасковья Николаева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Сын: Иван Давыдов

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Василий Давидов

Мать ребёнка: Евдокия Андреева

Нижневасильевское, Истра, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Андреева

Смерть
Неизвестно
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