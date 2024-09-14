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Лашин Александр Евгеньевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1973

Отец: Лашин Евгений Иванович

Мать: Лашина Ирина Львовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лашин Кирилл Александрович

Мать ребёнка: Лашина Анжела

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лашина Анжела

Рождение ребёнка
14.03.1992

Сын: Лашин Евгений Александрович

Мать ребёнка: Лашина Татьяна Викторовна

Рождение ребёнка
16.02.2004

Дочь: Лишена Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Лашина Татьяна Викторовна

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