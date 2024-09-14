Лашин Александр Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1973
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1973
Отец: Лашин Евгений Иванович
Мать: Лашина Ирина Львовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лашин Кирилл Александрович
Мать ребёнка: Лашина Анжела
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лашина Анжела
Рождение ребёнка
14.03.1992
Сын: Лашин Евгений Александрович
Мать ребёнка: Лашина Татьяна Викторовна
Рождение ребёнка
16.02.2004
Дочь: Лишена Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Лашина Татьяна Викторовна