Холодкова (Морозова) Ольга Никандровна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1899
Кузьминка, Шаранский район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.01.1901
Кузьминка, Шаранский район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1902
Рождение ребёнка
07.08.1904
Дочь: Холодкова Наталья Ксенофонтовна
Отец ребёнка: Холодков Ксенофонт Никифорович
Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1907
Сын: Холодков Федор Ксенофонтович
Отец ребёнка: Холодков Ксенофонт Никифорович
Рождение ребёнка
27.10.1909
Кузьминка, Шаранский район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.08.1911
Сын: Холодков Матвей Ксенофонтович
Отец ребёнка: Холодков Ксенофонт Никифорович
Смерть
Неизвестно