Холодкова (Морозова) Ольга Никандровна 1882 — найти родственников по фамилии на Familio
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Холодкова (Морозова) Ольга Никандровна

Место рождения

Ивановка, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

1857 г.р.

Муж

1872 г.р.

Дети

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1904 г.р.
1907 г.р.
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Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Морозова (Полетаева) Ираида Семеновна

Ивановка, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Холодков Ксенофонт Никифорович

Рождение ребёнка
19.11.1899

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Холодков Ксенофонт Никифорович

Кузьминка, Шаранский район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.01.1901

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Холодков Ксенофонт Никифорович

Кузьминка, Шаранский район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1902

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Холодков Ксенофонт Никифорович

Рождение ребёнка
07.08.1904

Дочь: Холодкова Наталья Ксенофонтовна

Отец ребёнка: Холодков Ксенофонт Никифорович

Шаранский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.02.1907

Сын: Холодков Федор Ксенофонтович

Отец ребёнка: Холодков Ксенофонт Никифорович

Рождение ребёнка
27.10.1909

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Холодков Ксенофонт Никифорович

Кузьминка, Шаранский район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.08.1911

Сын: Холодков Матвей Ксенофонтович

Отец ребёнка: Холодков Ксенофонт Никифорович

Смерть
Неизвестно

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