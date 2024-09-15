(Киселица) Евдокия Иваннова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Киселица) Евдокия Иваннова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.02.1889

Сын: Киселица Харлампий

Отец ребёнка: Киселица Константин

Рождение ребёнка
1891

Дочь: (Киселица) Зиновия

Отец ребёнка: Киселица Константин

Рождение ребёнка
20.09.1893

Сын: Киселица Фока

Отец ребёнка: Киселица Константин

Рождение ребёнка
1896

Дочь: Харитина

Отец ребёнка: Киселица Константин

Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Киселица) Дария

Отец ребёнка: Киселица Константин

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