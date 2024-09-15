(Киселица) Евдокия Иваннова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.02.1889
Сын: Киселица Харлампий
Отец ребёнка: Киселица Константин
Рождение ребёнка
1891
Дочь: (Киселица) Зиновия
Отец ребёнка: Киселица Константин
Рождение ребёнка
20.09.1893
Сын: Киселица Фока
Отец ребёнка: Киселица Константин
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Харитина
Отец ребёнка: Киселица Константин
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Киселица) Дария
Отец ребёнка: Киселица Константин