Кусакин Алексей Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кусакин Афанасий
Мать: не указана
Восприемник
09.01.1919
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
В - у Михаила Александровича Субботина (деревни Харламовой крестьян Алексей Афанасьевич Кусакин и солдатская дочь девица Серафима Андреевна Субботина) Источник: ГАПК Ф 719 Оп 1 д 477 стр 146 №1м
Смерть
Неизвестно