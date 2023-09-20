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Кусакин Алексей Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кусакин Афанасий

Мать: не указана

Восприемник
09.01.1919
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
В - у Михаила Александровича Субботина (деревни Харламовой крестьян Алексей Афанасьевич Кусакин и солдатская дочь девица Серафима Андреевна Субботина) Источник: ГАПК Ф 719 Оп 1 д 477 стр 146 №1м
Смерть
Неизвестно

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