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Давыдов Григорий Филлипович

Место рождения

Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Давыдов Филипп Григорьевич

Мать: Давыдова Степанида Ивановна

Коростели, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Парасковья Григорьевна

Мать ребёнка: Давыдова Пелагея Моисеевна

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Евгения Григорьевна

Мать ребёнка: Давыдова Пелагея Моисеевна

Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давыдова Пелагея Моисеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
Неизвестно
Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Причина смерти: Причина неизвестна
Похороны
Неизвестно
Попово, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
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