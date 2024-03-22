Давыдов Григорий Филлипович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Парасковья Григорьевна
Мать ребёнка: Давыдова Пелагея Моисеевна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Евгения Григорьевна
Мать ребёнка: Давыдова Пелагея Моисеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянин
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Причина неизвестна
Похороны
Неизвестно