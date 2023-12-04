Миклятин Егор Отец Митрофана и Алексея — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миклятин Егор Отец Митрофана и Алексея

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Микилятин-Микиленков Митрофан Егорович (Георгиевич)

Мать ребёнка: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика из церкви в 1890 году. Митрофан Егорович 21 год, Татьяна Николаевна 20 лет
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Микилятин-Микиленков Алексей Егорович (Георгиевич)

Мать ребёнка: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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