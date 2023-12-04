Миклятин Егор Отец Митрофана и Алексея
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1869
Сын: Микилятин-Микиленков Митрофан Егорович (Георгиевич)
Есть метрика из церкви в 1890 году. Митрофан Егорович 21 год, Татьяна Николаевна 20 лет
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Микилятин-Микиленков Алексей Егорович (Георгиевич)
Смерть
Неизвестно