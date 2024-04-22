Машугина Мария Трифоновна (Машук)
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смерти04.11.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Бракосочетание
24.09.1859
Рождение ребёнка
09.07.1861
Отец ребёнка: Машугин Семён Максимович
Рождение ребёнка
18.04.1873
Отец ребёнка: Машугин Семён Максимович
Рождение ребёнка
17.10.1876
Дочь: Анастасия Семеновна
Отец ребёнка: Машугин Семён Максимович
Рождение ребёнка
14.06.1880
Отец ребёнка: Машугин Семён Максимович
Рождение ребёнка
23.08.1885
Отец ребёнка: Машугин Семён Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Машугин Александр Семёнович
Отец ребёнка: Машугин Семён Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванов Федосья Семёновна
Отец ребёнка: Машугин Семён Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Машугин Иван
Отец ребёнка: Машугин Семён Максимович
Смерть
04.11.1916
Похороны
Неизвестно