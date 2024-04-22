Машугина Мария Трифоновна (Машук) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Машугина Мария Трифоновна (Машук)

Место рождения

Сойгино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1841

Дата смерти

04.11.1916

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Сойгино, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
24.09.1859

Муж: Машугин Семён Максимович

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
09.07.1861

Сын: Машугин Осип Семенович

Отец ребёнка: Машугин Семён Максимович

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
18.04.1873

Сын: Машугин Фёдор Семёнович

Отец ребёнка: Машугин Семён Максимович

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
17.10.1876

Дочь: Анастасия Семеновна

Отец ребёнка: Машугин Семён Максимович

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
14.06.1880

Сын: Машугин Андрей Семеович

Отец ребёнка: Машугин Семён Максимович

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
23.08.1885

Сын: Машугин Павел Семёнович

Отец ребёнка: Машугин Семён Максимович

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Машугин Александр Семёнович

Отец ребёнка: Машугин Семён Максимович

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванов Федосья Семёновна

Отец ребёнка: Машугин Семён Максимович

Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Машугин Иван

Отец ребёнка: Машугин Семён Максимович

Смерть
04.11.1916
Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Похороны
Неизвестно
Старые Айбеси, Алатырский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
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