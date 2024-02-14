Богданов (Богданова (Мухаметьянова)) Фатима Мухаметьянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Хисамутдинова (Богданова) Латыфа Галимуловна
Отец ребёнка: Богданов Галимулла Идиятуллович
Рождение ребёнка
20.11.1903
Сын: Богданов Сахиулла Галимулин
Отец ребёнка: Богданов Галимулла Идиятуллович
Рождение ребёнка
15.06.1905
Дочь: (Зубайрова (Богданова)) Гатифа Галимуловна
Отец ребёнка: Богданов Галимулла Идиятуллович
Рождение ребёнка
1909
Дочь: (Богданова) Вофия Галимуловна
Отец ребёнка: Богданов Галимулла Идиятуллович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Кулбаева (Богданова) Миннамал Галимуловна
Отец ребёнка: Богданов Галимулла Идиятуллович
Рождение ребёнка
22.01.1914
Сын: Богданов Тимерхан Галимулин
Отец ребёнка: Богданов Галимулла Идиятуллович
Смерть
Неизвестно