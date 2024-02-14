Богданов (Богданова (Мухаметьянова)) Фатима Мухаметьянова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданов (Богданова (Мухаметьянова)) Фатима Мухаметьянова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Галимулла Идиятуллович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Хисамутдинова (Богданова) Латыфа Галимуловна

Отец ребёнка: Богданов Галимулла Идиятуллович

Рождение ребёнка
20.11.1903

Сын: Богданов Сахиулла Галимулин

Отец ребёнка: Богданов Галимулла Идиятуллович

Рождение ребёнка
15.06.1905

Дочь: (Зубайрова (Богданова)) Гатифа Галимуловна

Отец ребёнка: Богданов Галимулла Идиятуллович

Рождение ребёнка
1909

Дочь: (Богданова) Вофия Галимуловна

Отец ребёнка: Богданов Галимулла Идиятуллович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Кулбаева (Богданова) Миннамал Галимуловна

Отец ребёнка: Богданов Галимулла Идиятуллович

Рождение ребёнка
22.01.1914

Сын: Богданов Тимерхан Галимулин

Отец ребёнка: Богданов Галимулла Идиятуллович

Смерть
Неизвестно

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