(Янатьева) Неонила Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Янатьева) Неонила Константиновна

Место рождения

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль

Дата рождения

?.01.1919

Дата смерти

16.01.1919

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Смерть
16.01.1919
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение
?.01.1919

Отец: Янатьев Константин Ильич

Мать: Янатьева Анна Михайловна

Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
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