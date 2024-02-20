(Янатьева) Неонила Константиновна
Место рожденияРоссия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Дата рождения?.01.1919
Дата смерти16.01.1919
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Смерть
16.01.1919
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль
Рождение
?.01.1919
Отец: Янатьев Константин Ильич
Мать: Янатьева Анна Михайловна
Россия Екатеринославская губ., Мариупольский уезд с.Большой Янисоль