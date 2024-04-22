Абубакир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абубакир

Место рождения

Азеево, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

До 1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЭВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Азеево, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
До 1813 ст.

Сын: Габдулкарим Абубакиров

Мать ребёнка: не указана

Азеево, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Источник: МК за 1838 по Азеево, раздел никахи, выдает замуж свою дочь Невеста - Шамсукамар 25 лет, дочь Абдулкарима Абубакирова из Азеево Жених - Абдулхаким Абдулвахитов 40 лет из деревни Старый Ут... Показать все
Рождение ребёнка
До 1820 ст.

Сын: Абдулзябар Абубакиров

Мать ребёнка: не указана

Азеево, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Основание для периода рождения: должен был быть совершеннолетним по законам шариата, чтобы свидетелем выступать на никахе (об этом ниже) Источник: МК за 1838 по Азеево, где свидетельствует никах плем... Показать все
Смерть
Неизвестно
Азеево, Новошешминский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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