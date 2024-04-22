Абубакир
Место рождения
Дата рожденияДо 1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800 ст.
Рождение ребёнка
До 1813 ст.
Источник: МК за 1838 по Азеево, раздел никахи, выдает замуж свою дочь Невеста - Шамсукамар 25 лет, дочь Абдулкарима Абубакирова из Азеево Жених - Абдулхаким Абдулвахитов 40 лет из деревни Старый Ут... Показать все
Рождение ребёнка
До 1820 ст.
Основание для периода рождения: должен был быть совершеннолетним по законам шариата, чтобы свидетелем выступать на никахе (об этом ниже) Источник: МК за 1838 по Азеево, где свидетельствует никах плем... Показать все
Смерть
Неизвестно