Соловьев Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьев Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Татьяна Анатольевна

Мать ребёнка: Соловьева (Гобукова) Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соловьева Елена Анатольевна

Мать ребёнка: Соловьева (Гобукова) Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева (Гобукова) Людмила

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