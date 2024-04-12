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Богословский Николай Петрович

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Место рождения

Богослов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

До 1913

Пол

Мужской

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Хоромский (богословский) Пётр Михайлович

Мать: Хоромская (богословская) Ульяна Ивановна

Богослов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
25.01.1860

Жена: Богословская Анна Алексеевна

Богослов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
20.01.1886

Жена: Богословская Анастасия Платоновна

Богослов, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
07.11.1886

Сын: Богословский Николай Николаевич

Мать ребёнка: Богословская Анастасия Платоновна

Полянки, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.09.1889

Дочь: Глафира Николаевна

Мать ребёнка: Богословская Анастасия Платоновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
19.03.1892

Дочь: Елизавета Николаевна

Мать ребёнка: Богословская Анастасия Платоновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
26.02.1895

Дочь: Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Богословская Анастасия Платоновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
27.02.1900

Дочь: Мария Николаевна

Мать ребёнка: Богословская Анастасия Платоновна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
До 1913
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