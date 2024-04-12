Богословский Николай Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиДо 1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Бракосочетание
25.01.1860
Бракосочетание
20.01.1886
Рождение ребёнка
07.11.1886
Сын: Богословский Николай Николаевич
Мать ребёнка: Богословская Анастасия Платоновна
Полянки, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
28.09.1889
Дочь: Глафира Николаевна
Мать ребёнка: Богословская Анастасия Платоновна
Рождение ребёнка
19.03.1892
Дочь: Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Богословская Анастасия Платоновна
Рождение ребёнка
26.02.1895
Дочь: Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Богословская Анастасия Платоновна
Рождение ребёнка
27.02.1900
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Богословская Анастасия Платоновна
Смерть
До 1913