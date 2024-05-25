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Гатауллин Тагир Асатович

Место рождения

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.12.1958

Дата смерти

25.05.1989

Пол

Мужской

Отец

1925 г.р.

Мать

1926 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1958

Отец: Гатауллин Асатулла Насибуллович

Мать: Гатауллина Галиябану Исхаковна

Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
21.07.1984

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.03.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
25.05.1989
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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