Гатауллин Тагир Асатович
Место рождения
Дата рождения09.12.1958
Дата смерти25.05.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1958
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
21.07.1984
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.03.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
25.05.1989