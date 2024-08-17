Паутова (Трухина) Агапия Сидоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.02.1880
По жениху (рядовому, уволенному в запас Камчатского пехотного полка) : Герасим Титович и Филипп Никитич Паутовы, крестьяне д. Борисово По невесте: Устин Ефимович и Акиндин Ефимович Трухины, крестьяне ... Показать все
Рождение ребёнка
29.11.1880
Сын: Паутов Николай Ермолаевич
Отец ребёнка: Паутов Ермолай Титович
Воспреемник Герасим Титович Паутов, крестьянин д. Борисово
Рождение ребёнка
20.05.1882
Дочь: (Паутова) Ефросинья Ермолаевна
Отец ребёнка: Паутов Ермолай Титович
Воспреемник Серафима Петровна Пестерева, крестьянская жена д. Борисово
Смерть
Неизвестно