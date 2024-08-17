Паутова (Трухина) Агапия Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПаутова (Трухина) Агапия Сидоровна

Паутова (Трухина) Агапия Сидоровна

Место рождения

Борисово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1854 г.р.

Дети

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Борисово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
13.02.1880

Муж: Паутов Ермолай Титович

Борисово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
По жениху (рядовому, уволенному в запас Камчатского пехотного полка) : Герасим Титович и Филипп Никитич Паутовы, крестьяне д. Борисово По невесте: Устин Ефимович и Акиндин Ефимович Трухины, крестьяне ... Показать все
Рождение ребёнка
29.11.1880

Сын: Паутов Николай Ермолаевич

Отец ребёнка: Паутов Ермолай Титович

Борисово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Герасим Титович Паутов, крестьянин д. Борисово
Рождение ребёнка
20.05.1882

Дочь: (Паутова) Ефросинья Ермолаевна

Отец ребёнка: Паутов Ермолай Титович

Борисово, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Воспреемник Серафима Петровна Пестерева, крестьянская жена д. Борисово
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.