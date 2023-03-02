Кожемякин Владимир Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожемякин Владимир Константинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1950 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кожемякин Константин Савельевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1950

Сын: Кожемякин Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мария

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